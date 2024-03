Jesi | la concessionaria nel suo locale chiude | lui toglie l' insegna | denunciato 85enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024)(Ancona), 16 marzo 2024 -Laallestita nei suoi locali, il proprietario, a 85 anni, va a rimuovere l’all’insaputa dell’inquilino si becca una denuncia per violazione di domicilio. A fine febbraio la vittima si è recata in commissariato per sporgere querela in merito a una presunta violazione di domicilio. L’uomo, raccontava ai poliziotti di essere titolare di un’ex azienda (autosalone) chiusa nel dicembre 2023 in un immobile preso in locazione. La mattina del 12 febbraio transitando davanti all’azienda, si è accorto che l’non c’era più. Parcheggiata l’auto, ed entrato nella struttura che aveva ancora in affitto ha tentato invano di cercare l’. Da qui la querela. Gli accertamenti investigativi hanno consentivano di verificare i frames ...