Jannik Sinner maniacale e ossessionato | subito dopo la fine della partita

(Di sabato 16 marzo 2024) Lehecka aveva battuto Rublev e Tsitsipas, poi è arrivato ai quarti e ha trovato… e il suo cammino a Indian Wells è finito lì. Il tennista altoatesino, quindi, non conosce sconfitte ed è in semifinale al torneo californiano, dove affronterà Carlos Alcaraz, l'avversario di cui spera di raccogliere presto la posizione numero 2 nel ranking mondiale. Tutto bello, tutto fantastico? Perno, vincere non basta, è un perfezionista e vuole anche un tennis perfetto, niente viene lasciato al caso. Così,aver battuto Lehecka ha fatto appena in tempo ad uscire dal campo e la sua testa è volata già al prossimo allenamento. Si è rivoltoal suo allenatore Cahill, presente sugli spalti, mimando il gesto con la racchetta per fargli capire che bisogna lavorare ancora. Un gesto che non è ...