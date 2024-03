Italrugby vince in Galles | azzurri mai così nel Sei Nazioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) CARDIFF () (ITALPRESS) – Mai un’Italiabella al Sei. Dopo la vittoria con la Scozia all’Olimpico di Roma, che aveva fatto seguito al pareggio in Francia, glidel rugby chiudono il Sei2024 con un secondo successo, un 24-21 inpiù netto di quanto non racconti lo score. Insomma, per il XV del ct Quesada due sole sconfitte, con Irlanda e Inghilterra, due vittorie e un pareggio. E, ciliegina sulla torta, il cucchiaio di legno che dopo undici anni finisce altrove, proprio a Cardiff. L’avvio degliè di buona fattura, tanto che è Garbisi, al 6?, ad aprire le danze con una punizione che si infila tra i pali (0-3). Capitan Lamaro conquista un’altra punizione al 13? con un gran placcaggio, ancora Garbisi dalla piazzola ed è 6-0 ...