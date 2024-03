Italrugby batte anche il Galles e gli lascia il cucchiaio di legno | è il miglior 6 Nazioni di sempre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 16 marzo 2024) L’Italia vince con il24-21 a casa loro chiude ilSeidicon due successi e un pareggio eai Dragoni l’ultimo posto dei questo Sei, con il beffardodi. Per gli azzurri un successo importante che potevaessere più ampio e arriva dopo la vittoria sulla Scozia e il pareggio con la Francia. Due le mete azzurre, una per tempo con Ioane al 20? e Pani al 46?. Ottima la prova al piede di Garbisi, autore di tre piazzati e una trasformazione. Un piazzato nel finaledi Page-Relo. Non bastano alle mete di Dee e nel finale di Rowlands e Grady con le trasformazioni di Costelow e Lloyd. S LEGGI ...