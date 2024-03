Italia senza limiti | vince in Galles | il Sei Nazioni migliore di sempre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) È ancora grandenel Seidi rugby. Dopo la vittoria contro la Scozia all'Olimpico, gli azzurri del neo ct Quesada concedono il bis passando con il punteggio di 24-12 in casa del. Grazie alla seconda vittoria di fila, l'chiude al quinto posto con 11 punti e lascia proprio aii ultimi il triste trofeo del cucchiaio di legno. Due le mete azzurre, una per tempo con Ioane al 20' e Pani al 46'. Ottima la prova al piede di Garbisi, autore di tre piazzati e una trasformazione. Un piazzato nel finale anche di Page-Relo. Non bastano alle mete di Dee e nel finale di Rowlands e Grady con le trasformazioni di Costelow e Lloyd. Si chiude così il miglior risultato dinel Seiper l'con uno ...