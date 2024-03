Italia | ecco le maglie per l’Euro 2024 | il ritorno del tricolore e quella scritta sul retro che sorprende

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 16 marzo 2024) Svelati i due nuovi kit che la multinazionale tedesca ha preparato per gli azzurri di Luciano Spalletti che a giugno proveranno a difendere il titolo europeo vinto 3 anni fa I Campionati europei sono alle porte. Euroinfatti scatterà a metà giugno e tutti i selezionatori delle varie nazionali qualificate stanno limando la lista dei convocati da diramare appena sarà conclusa la stagione agonistica delle squadre di club. In queste manifestazioni il primo passo è la presentazioni delleda gioco ufficiali e l‘Adidas ha svelato cosa ha preparato per gli Azzurri. LeAdidas per Euro– Cityrumors.it – La 17 edizione degli Europei di calcio partirà venerdì 14 giugnoe si chiuderà con la finalissima domenica 14 luglio. La Germania padrona di casa giocherà la ...