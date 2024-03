Israele-Hamas | colloqui in salita | “Nessuna svolta in negoziati tregua”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 16 marzo 2024) Secondo fonti egiziane "ci sono ostacoli che impediscono di raggiungere un accordo "Non ci sono ancora passi in avanti nei" traper un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi trattenuti nell'enclave palestinese dall'attacco del 7 ottobre in. E' quanto riferisce la tv satellitare al-Arabiya,