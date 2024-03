Isola dei Famosi 2024 | ecco il nome del secondo opinionista

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 16 marzo 2024)deichi rivestirà il ruolo diinsieme a Sonia Bruganellideiriveduta e corretta. Anche al reality show che vede protagonisti i naufraghi, come è avvenuto al Grande Fratello 8, ci saranno dei cambiamenti. Come è noto a condurre questa nuova edizione al posto di Ilary Blasi ci sarà Vladimir Luxuria, al posto di Alvin invece l’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. In studio, invece, ad affiancare Luxuria troveremo nel ruolo diSonia Bruganelli e un volto del TG5: il giornalista Dario Maltese. A svelarne ilè stato Dagospia. Il mezzo busto del TG5 dunque commenterà il reality e le dinamiche che avverranno in Honduras, proprio come la collega ...