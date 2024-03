Irregolari sul territorio. Eseguiti cinque rimpatri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) La polizia ha eseguito alcunidi stranieri che erano sulprovinciale illegalmente. In particolare, martedì, i carabinieri di Soresina sono andati a prelevare un albanese pregiudicato ritenuto pericoloso e allontanato per maltrattamenti dalla casa di famiglia. Nella stessa giornata stessa sorte è toccata a uno straniero comunitario condannato per violenza sessuale. Scarcerato da Ca’ del Ferro, è stato accompagnato in provincia di Brindisi e messo su un aereo. Qualche giorno fa invece espulso un egiziano che aveva pagato un connazionale per avere una falsa dichiarazione di ospitalità e così pure una marocchina che aveva presentato, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, buste paga poi risultate fasulle. Infine è stato espulso un egiziano che ha falsificato la documentazione ottenuta dalla prefettura di Milano. Tutti gli ...