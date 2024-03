Iorio | la ruota azzurra del destino Dal divano di casa agli Europei Il mio sogno è scritto sulla pelle»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Elisaè una delle stelle azzurre che stanno preparando i prossimidi ginnastica artistica, in programma a Rimini tra fine aprile e inizio maggio. Modenese, classe 2003, atleta delle Fiamme Oro, è da anni un punto fermo della nazionale. Elisa, con che spirito vi avvicinate a questo appuntamento? "Stiamo lavorando tantissimo in vista degli, vogliamo agguantare qualche meda in questo appuntamento". Il vostro è uno sport tostissimo: mesi di allenamenti e vi giocate tutto in pochi minuti. "Ci viene insegnato anche questo, non solo la parte tecnica degli esercizi. C’è un lavoro preciso anche a livello emotivo, tutti cercano di aiutarti a livello psicologico per convincerti che sei in grado di fare quello che ti sarà richiesto, poi in gara sei solo tu con l’attrezzo". Riesce a isolarsi? "Io ...