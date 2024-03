Investiamo sul patrimonio culturale italiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Riccardi L’Italia è un paese che la vulgata domestica ed internazionale definisce eufemisticamente strano. Che con le sue significative caratteristiche non ha nulla che possa farlo apparire “strano”. In particolare, non esaustivamente, le pecche appiccicate sono, la sconfitta del ’45, la stabile instabilità politica del dopoguerra ed il debito pubblico. Il regime fascista ha governato per 20 anni. Nasce dalla vittoria mutilata del ’15-’18 con lo sbandamento di tanti reduci privi di arte e parte. Poi le odiose leggi del ’38 e la scellerata alleanza con Hitler. Infine l’atteggiamento poco dignitoso di due figure istituzionali. Fuga anziché onore. Il Re e Badoglio. Quindi la democratica stabile instabilità che governò contro l’avversario comunista favorevole a maggiori mutilazioni dei confini (Trieste docet!). Con l’evoluzione politica, allargata ai socialisti, si determinò la fine ...