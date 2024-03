Interrompere le elezioni Il blitz dei sabotatori in Russia non va a buon fine | GUARDA

(Di sabato 16 marzo 2024) Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che l'esercito ha sventato dei tentativi di incursione nella regione russa di Belgorod da parte di gruppi didell'Ucraina provenienti dalla regione di Sumy. "Gli attacchi sono stati respinti e i tentativi di infiltrazione nel territorio della Federazione Russa da parte di gruppi militanti di sabotaggio e ricognizione ucraini... sono stati sventati", ha affermato il ministero in una nota. Secondo il Cremlino gli attacchi mirano alepresidenziali in corso in

Guerra Ucraina, sale a 20 il bilancio dei morti a Odessa. LIVE: Il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo su Odessa è salito a 20 e il numero dei feriti a 73. Lo rende noto il Presidente dell'Amministrazione statale regionale di Odessa, Oleg Kiper, ...tg24.sky

Gianna Pentenero, la nuova candidata del Pd per le elezioni regionali in Piemonte: Gianna Pentenero è stata scelta come candidata del Partito Democratico (Pd) per le prossime elezioni regionali in Piemonte. La decisione è stata presa dopo un compromesso tra i due candidati iniziali, ...informazione