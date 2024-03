Inter Napoli | top in dubbio | pronto il sostituto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 16 marzo 2024) Problemi per il tecnico in vista di, big match in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45. GiàilArchiviata la delusione in Champions League per, eliminate pochi giorni fa rispettivamente da Atletico Madrid e Barcellona, è il momento di pensare nuovamente al campionato. Se per i nerazzurri vincere lo Scudetto (+16 sul Milan secondo) sembrerebbe una pura formalità, per la compagine campana la corsa al quinto posto (che dovrebbe valere per l’accesso alla massima competizione europea della prossima stagione) è ancora aperta. La Roma quinta dista solamente quattro punti, allo stesso tempo però anche il nono posto occupato dalla Lazio è a sole quattro lunghezze. Saranno dieci giornate di fuoco per la squadra di Francesco Calzona. La prima ...