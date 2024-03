Inter-Napoli | previsti 3-4 cambi! Stanco un top a centrocampo ? Sky

(Di sabato 16 marzo 2024) Domani. Simone Inzaghi pensa ad effettuare 3-4in vista del match di domani e rispetto all’ultima uscita contro l’Atletico Madrid. ULTIME ? Vigilia di, posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Simone Inzaghi pensa a qualcheo rispetto alla trasferta di Madrid: possonoare 3-4preti dal primo minuto. Si scaldano Acerbi, Bisseck, Darmian e Frattesi. A, riferisce Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, infatti, il tecnicoista potrebbe far rifiatare Mkhitaryan, apparsodopo l’eliminazione dalla Champions League. L’allenamento di oggi definirà il tutto.-News - Ultime ...

Su Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, Paolo Del Genio si è così espresso: “Calzona riconfermerà lo stesso 11 di Barcellona? In difesa potrebbe esserci Olivera. Per quanto ... (terzotemponapoli)

Tre giorni intensi Alla Borsa Mediterranea del Turismo per ParkingMyCar , la start up umbra attiva in Italia nell’ambito di prenotazione e pagamento della sosta nelle città e presso porti e ... (ildenaro)

Specchia: “Napoli con poco equilibrio, Calzona deve fare esperienza ma ha poco tempo”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Paolo Specchia ha parlato alla sfida di domenica tra Inter e Napoli: “Entrambe le squadre vorranno far bene perché escono da una delusione ...tuttonapoli

Ultim’ora Juventus: lesione all’adduttore per Milik: Visualizzazioni: 1 Come confermato da Allegri nella conferenza stampa di vigilia, stop per Milik in vista di Juventus–Genoa. Le condizioni del polacco e quando rientra. Nuovo infortunio in casa Juvent ...calciostyle

Inter-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: La ventinovesima giornata di Serie A si chude con Inter-Napoli infiamma la domenica sera. I nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League e ora posson concenrarsi bene sul campionato che da ...ilgazzettino