Inter-Napoli | oltre al dubbio Osimhen tengono banco anche le condizioni di Anguissa | Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 16 marzo 2024) Non solo Victorè inperFrankha riportato un affaticamento dopo Barcellona, sebbene le sue chance di recupero siano maggiori. NOTIZIE CALCIO– In vista del delicatissimo match contro l’, ildeve fare i conti con alcuni dubbi di formazione legati afisiche non ottimali di alcuni elementi chiave.al caso, tienela situazione di Frankdovrebbe farcela Se peril rischio forfait è concreto per un affaticamento muscolare,sembrerebbe in ...