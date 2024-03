Inter-Napoli match ad alto rischio Assemblea dei ghisa | no del Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Ormai il fronte sindacale è spaccato in due. Da un lato, ci sono i delegati di Cgil, Cisl e Csa, che, pur non rinunciando alla causa per condotta antisindacale, hanno avviato un confronto colper trovare un’intesa sulla riorganizzazione della polizia locale. Giovedì è andato in scena il primo incontro con il delegato del sindaco alla Sicurezza urbana Franco Gabrielli, che ha ribadito l’intenzione di intraprendere un percorso che porti a modificare il regolamento del Corpo e le "linee organizzative e gestionali". Dall’altro, ci sono i rappresentanti di Sulpl, Uil e Usb, che da quel tavolo si sono alzati dopo un’ora e che hanno scelto di andare avanti con la mobilitazione. Una mobilitazione che nelle ultime ore ha subìto però uno stop inatteso e destinato a lasciare ulteriori strascichi in un rapporto già compromesso. Sì, perché il Comando di via Beccaria ha ...