Inter-Napoli | i convocati di Calzona | rosa al completo | c’è anche Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 16 marzo 2024) L’allenatore del, Francesco, ha diramato la lista deiper la sfida di domani sera con l’a San Siro. Il tecnico del, Francesco, ha reso noti i suoiin vista dell’importante confronto contro l’, programmato per domani sera alle 20.45 a San Siro. Una notizia che risveglia l’entusiasmo dei tifosi partenopei, poiché per la prima volta da tempo il mister potrà contare su tutta laa disposizione. La grande novità è rappresentata dal ritorno in campo dell’attaccante nigeriano Victor, che ha superato un fastidioso affaticamento muscolare che aveva messo in dubbio la sua presenza in campo. Una conferma rassicurante per i supporters azzurri, che vedranno ...