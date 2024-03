Inter-Juventus Women | data | ora | diretta TV | LIVE streaming e cronaca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024)è la prima partita nerazzurra della 2ª fase della Serie A Femminile. L‘inizia un nuovo capitolo della stagione: con la poule scudetto del campionato italiano la squadra di Rita Guarino tornerà in campo per la sfida contro la. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Rita Guarino, dopo essersi posizionata quinta nella classifica della Serie A Femminile, si prepara alla seconda fase. Nella 1ª giornata della poule scudetto giocherà in casa contro ladell’allenatore Joe Montemurro. Ma quando e dove si gioca...