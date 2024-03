Inter | il Napoli preoccupa La Champions ha prosciugato testa e gambe ma Inzaghi chiede uno sforzo

Serie A 2023/2024, Inter Napoli: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter ospita il Napoli al Meazza nella partita valevole per la 29^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.trend-online

Cds - Il Napoli di Spalletti meglio di quest'Inter: trascinava anche i tifosi di altre squadre: L’ultimo scudetto senza dominio risale a due campionati fa, lo vinse il Milan con due punti di vantaggio sull’Inter e sette sul Napoli. Da quella stagione - racconta quest'oggi il Corriere dello Sport ...tuttonapoli

Problemi dopo Atletico Inter: Inzaghi lo riavrà dopo la sosta: Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista del big match tra Napoli ed Inter. Il calciatore tornerà solamente dopo la sosta L’Inter è reduce da uno stop in Champions League che è costato l ...spaziointer