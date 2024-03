Inter | Curva Nord | «Nessun problema a festeggiare in casa del Milan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Marco Ferdico, capo delladegli ultras dell’, ha parlato della possibilità dilo Scudetto nel derby Marco Ferdico, capo delladegli ultras dell’, è statovistato dal Corriere della Sera per parlare della possibilità dilo scudetto nel derby contro il. PAROLE – «indel, vedrete. C’è grande rispetto. C’è un patto di non belligeranza che va avanti da 40 anni. È una garanzia per tutti. Ci si incontra, ci si confronta.o sarebbe un campo di battaglia. A volte anche per chiarire piccoli screzi, come il caso ...