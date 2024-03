Inter | basta rimpianti | testa solo al Napoli! Ritiro e obiettivo bis ? TS

(Di sabato 16 marzo 2024) L’non vuole piangersi addosso dopo l’eliminazione dalla Champions League. Come racconta Tuttosport, stasera Inzaghi e la squadra dormiranno ad Appiano Gentile per rimanere concentrati sulla sfida al. OBIETTIVI ?, nellaildopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, che ai quarti affronterà il Borussia Dortmund. Simone Inzaghi vuole tutta la squadra concentrata in vista della partita di domani sera a San Siro, che peraltro sarà quasi nuovamente esaurito. C’è da portare a termine una missione straordinaria: la vittoria dello Scudetto. Per farlo, l’stasera rimarrà inad Appiano Gentile. L’può andare a ...

Lecce-Verona , il presente (D'Aversa) contro il passato (e che passato! Baroni). In palio punti salvezza che in questa fase del campionato, e dopo i risultati di ieri, pesano come macigni. Non... (quotidianodipuglia)

“ l’1-0 dà pochissimo vantaggio e non possiamo fare l’errore di pensare che basti, dobbiamo andare in campo con la stessa mentalità di sempre e fare la solita partita”. Lo ha detto ai microfoni di ... (sportface)

Napoli, stamattina la decisione su Osimhen. Calzona ha un altro grande dubbio

"È bastato accostare la parola affaticamento al nome di Victor Osimhen per far scattare l’allarme. L’antivigilia della sfida di Milano contro la capolista Inter ha preso subito le sembianze del giallo ...fcinter1908

Il grande dubbio verso Milano: cosa filtra da Castel Volturno per Osimhen: L’antivigilia della sfida di Milano contro la capolista Inter ha preso subito le sembianze del giallo: ci sarà o no Victor Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando ...tuttonapoli

Si ferma Osimhen! Lavoro personalizzato per un problema fisico: è in dubbio per l'Inter: Brutte notizie dall'allenamento di oggi a Castel Volturno. Francesco Calzona non ha potuto contare su Victor Osimhen ...tuttonapoli