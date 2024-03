Inter | Antonello | “Concentrati su Rozzano | per San Siro aspettiamo WeBuild”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Il responsabile per le attività aziendali dell’Alessandroha fatto il punto sul nuovo stadio dei nerazzurri in un’vista a TGR Lombardia: “Come ha detto il sindaco Beppe Sala, per Sansiamo in attesa di capire il progetto. Dall’altro lato siamo sempresu, vedremo al termine di quest’analisi con la municipalità quale sarà la nostra posizione finale“. Il dirigente nerazzurro ha poi aggiunto: “Non abbiamo ancora fatto nessuna scelta, continuiamo a valutare l’idea. Capiremo invece quando ci verrà sottoposta l’opzioneper Sanse sarà fattibile e corrispondente alle aspettative del club“. SportFace.