Inter | 4 indisponibili contro il Napoli | Inzaghi ha l’attacco corto

È iniziata la settimana che porterà a Inter-Juventus , sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi nella lotta scudetto. Il match tra le due squadre, in programma domenica 4 febbraio alle ... (today)

Ore decisive per Osimhen: se non recupera, Calzona ha già scelto il sostituto

Il dubbio della vigilia di Inter-Napoli vale tanto perché riguarda Victor Osimhen. Calzona deciderà tra qualche ora insieme allo staff medico ...tuttonapoli

Inter, le ultime sugli indisponibili: in quattro restano fuori, salteranno il Napoli: L'Inter prepara la prossima sfida di campionato contro il Napoli provando a lasciarsi alle spalle l'amarezza per l'eliminazione in Champions League contro l'Atletico. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a ...tuttonapoli

La probabile formazione dell’Udinese: Cioffi con Thauvin-Lucca: La probabile formazione dell'Udinese di Cioffi per Udinese-Torino: calcio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00 ...toro