INTELLIGENZA ARTIFICIALE | SOSTENIBILITA’ E FATTORE UMANO | LE CHIAVI PER UNO SVILUPPO POSITIVO SECONDO I CEO DI TUTTO IL MONDO

(Di sabato 16 marzo 2024) Ottimismo e fiducia in un futuro focalizzato su AI esostenibile: questo ciò che emerge dallo studio globale di Arthur D. Little (ADL) “CEO Insights 2024”, che basa i suoi risultati su interviste – condotte lo scorso febbraio – a quasi 300 CEO di aziende con un fatturato superiore a un miliardo di euro, attive in varie parti dele in un ampio spettro di industrie. ROMA–(BUSINESS WIRE)–Guardando oltre le attuali incertezze, i CEO delle maggiori aziende globali mostrano un incremento di ottimismo riguardo alla crescita futura. Il 66% si dichiara moltosulle prospettive globali dei prossimi tre-cinque anni, come evidenziato nelstudio annuale Arthur D. Little (ADL) CEO Insights Study, presentato oggi. Lo studio ha rivelato che, indipendentemente dalla strategia o dal settore di ...