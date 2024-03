Intelligenza artificiale. Le sfide dell'innovazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) L’cambierà il lavoro, ma non lo sostituirà. Questo è quanto emerso dai vari interventi del convegno ‘e Data science - Le tecnologie emergenti tra crescita e sviluppo’, organizzato da Federmanager Siena nell’aula magna del rettorato e moderato dal responsabile della nostra redazione, Pino Di Blasio. In apertura, il professor Marco Maggini, ordinario del dipartimento di ingegneria dell’informazione: "Anch’io che mi occupo dida vent’anni non immaginavo questa rapida crescita. Ma le novità portano sia benefici sia potenziali rischi, quindi devono essere studiate". "Siamo come le persone che a fine Ottocento avevano a che fare con l’elettricità – ha detto di Blasio, presentando i relatori –, le loro vite sono ...