Intel Core i3-14100F | Prestazioni e Affidabilità per il Tuo Desktop

Secondo indiscrezioni Microsoft potrebbe annunciare la nuova gamma hardware pronta per l’IA il 21 marzo . Tra questi ci sarebbe anche un modello pronto a far debuttare il nuovo processore ... (dday)

Secondo indiscrezioni Microsoft potrebbe annunciare la nuova gamma hardware pronta per l’IA il 21 marzo . Tra questi ci sarebbe anche un modello pronto a far debuttare il nuovo processore ... (dday)

Intel Core Ultra CPU disponibili per piattaforma enterprise vPro: novità per la gestione IT Intel ha annunciato che i processori Intel Core Ultra saranno ora disponibili anche per i notebook ... (windows8.myblog)