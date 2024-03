Insulti dopo il video virale sulla sordità | Chiara Bucello | Feriscono | ma non ci fermano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 16 marzo 2024) Due ragazze sedute in auto, una mentre guida rivolge un sorriso all’altra. Un reel di pochi secondi, pubblicato su Instagram, accompagnato da questa didascalia: “Le coppie più felici sono sempre formate da una persona con memoria a breve termine e problemi di udito e un’altra persona con pochissima pazienza che pensa troppo a tutto”. In breve ilironico è diventato, ottenendo più di 5 milioni di visualizzazioni. Ma insieme ai clic sono arrivati anche decine di commenti pieni di odio. Violenza verbale contro le persone con disabilità. Ma non soltanto. Il solo utilizzo della parola “coppia” ha portato aomofobi di ogni tipo.