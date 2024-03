Insieme per la natalità | a Napoli istituzioni e Associazioni familiari si confrontano sulla legge regionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) Il 25 marzo, alle ore 17, presso la Camera di Commercio di, in Piazza Bovio, si svolgerà l’Assembleadel Forum delledella Campania. L’incontro sarà occasione per un confrontonecessità di promulgare unaa sostegno delle famiglie e della, che ha visto nella recente Deliberan. 24 del 17/01/24,“Campania per le famiglie e la”, un importante punto di partenza. Da circa tre anni il Presidente del Forum delledella Campania, Nino Di Maio, affiancato dai componenti di Campania in Dialogo (Pastorale Familiare, Caritas Pastorale sociale e del lavoro e Aggregazioni laicali ...