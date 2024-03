Inseguimento maschile Canmore 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di sabato 16 marzo 2024) A che ora e come seguire l’di, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Tommaso Giacomel sogna il secondo podio consecutivo dopo lo splendido secondo posto ottenuto nella prova sprint. Il suo avversario numero uno, però, è il fenomeno norvegese Johannes Thingnes Boe, che sembra avere tutte le intenzioni di portarsi a casa sia la Sfera di Cristallo sia il trofeo di specialità. Mettono paura al giovane azzurro anche il fratello Tarjei Boe, l’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdaal, i transalpini Emilien Jacquelin ed Eric Perrot, gli svedesi Sebastian Samuelsson e Jesper Nelin e i tedeschi Philipp Nawrath e Justus Strelow. In casa Italia possono ambire ad un piazzamento di rilievo anche Lukas Hofer ed Elia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ inseguimento FEMMINILE DI Biathlon 19:30 DUNQUE, amici, se la Coppa del Mondo femminile è apertissima, lo è anche quella maschile . ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming dell’ Inseguimento maschile di Canmore – I convocati azzurri per Canmore – Classifica di Coppa del Mondo maschile ... (oasport)

Calendario sport invernali oggi: orari 16 marzo, programma, tv, streaming

Oggi sabato 16 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile e lo slalom femminile a Saalbach, mentre la Coppa del Mondo di biath ...oasport

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Canmore 2024 in DIRETTA: Giacomel sogna un altro podio! J. Boe a un soffio dalla Coppa: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming dell'Inseguimento maschile di Canmore - I convocati azzurri per Canmore - Classifica di Coppa del Mondo maschile - ...oasport

Alle 17.40 la Sprint-verità di Canmore: Vittozzi parte dopo le francesi, prima di Tandrevold e si gioca... tutto: Tutto pronto in Canada per la gara che apre l'ultima tappa di Coppa del Mondo e sarà probabilmente quella determinante per capire se la sappadina potrà recuperare ...neveitalia