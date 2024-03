“Ingiustificabile intrusione” | tensione tra Elkann e la Rai | c' è la querela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Le notizie sull'eredità di Gianni Agnelli sono sempre più numerose nelle ultime settimane, ma Johnnon ha affatto gradito un episodio accaduto nei giorni passati. «Nei giorni scorsi una troupe televisiva ha occupato uno spazio privato afferente l'abitazione privata torinese di Johnper effettuare riprese video mediante un drone. Come successivamente emerso, le riprese sono state effettuate per la trasmissione Porta a Porta. A fronte di questanella vita privata del nostro assistito, per di più realizzata dalla TV di Stato, e a tutela della privacy sua e della sua famiglia che include anche tre minori, annunciamo oggi unacontro tutti i soggetti responsabili diffidando la redazione di Porta a Porta dal reiterare simili comportamenti, nonché ...