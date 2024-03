(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – ''''. ''Ildei''. E' ladeldi, contenuta nella congiuntura flash. ''L’italiana è rimasta bassa e stabile a febbraio (+0,8% annuo), con i prezzi energetici (-17,3%) che non risentono finora del caro-petrolio e quelli core in frenata (+2,2%). Tuttavia, nella media

Milano è la “regina” delle Città in cui l’ inflazione ha portato a un maggior impatto sulle tasche dei suoi abitanti nel 2023, ma la vita si è fatta percentualmente assai più costosa a Genova e ... (ilfattoquotidiano)

Come da attese, le nuove previsioni economiche d’inverno della Commissione europea rivedono al ribasso la crescita dell’intera area e anche quella del l’Italia . Il prodotto interno lordo del L’Ue ... (ilfattoquotidiano)

"Inflazione alta, taglio tassi rinviato a giugno": la previsione del centro studi Confindustria

a crescita dell'Italia è 'frenata. Si prospetta un pil debole nel primo trimestre 2024', afferma il centro studi ...adnkronos

Confindutria: “Inflazione ancora troppo alta, a giugno il taglio dei tassi”: Gli industriali: «L’Italia frena a inizio 2024 e si prospetta un andamento del Pil debole». Tra i fattori negativi i flussi ...laprovinciapavese.gelocal

Crescita dell’Italia frenata a inizio 2024: servizi in moderata risalita e industria in stabilizzazione: I fattori negativi: si protrae il freno ai flussi commerciali nel Canale di Suez; il petrolio continua a rincarare; il taglio dei tassi è ancora rinviato, con i mercati che hanno spostato in avanti, a ...ilsole24ore