Indian Wells | Sinner e Alcazar | grande attesa per la semifinale

(Di sabato 16 marzo 2024) Jannikvuole avanzare verso il secondo posto nel ranking mondiale. Un punto che però è ostacolato da Carlos, detentore del trofeo dello scorso anno. Questa sera alle 21.30 si gioca la partita più importante per il campione altoatesino: ladeglicontro l’attuale numero due al mondo.: una collezione di L'articolo proviene da Il Difforme.

Questa sera con orario stimato per le 22.50, dopo che si sarà concluso il match tra Sinner e Alcaraz, Tommy Paul e Daniil Medvedev scenderanno in campo per la seconda semifinale degli Indian Wells ... (metropolitanmagazine)

L'attesa per la sfida tra Sinner e Alcaraz a Indian Wells

Cresce l'attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Indian Wells. La semifinale del torneo californiano, prevista alle 21.30 (ora italiana), non mette in palio solo il secondo posto ...agoramagazine

Tutto su Carlos Alcaraz: il golf, gli scacchi, il Real e la trasformazione fisica: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells 2024: tutto sullo spagnolo, dal golf alla passione per gli scacchi e la trasformazione fisica.gazzetta

Sinner Alcaraz a Indian Wells: sale la febbre: Cresce l'attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Indian Wells. La semifinale del torneo californiano, prevista alle 21.30 (ora italiana), non mette in palio solo il secondo posto dell ...ticinonotizie