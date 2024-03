Incontro tra Houthi e Hamas | ' accerchiare Israele'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) I ribellidello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno discusso di "espandere lo scontro e. Lo ha confermato una fonte del movimento yemenita, aggiungendo che rappresentanti di, della Jihad islamica e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina si sono incontrati la settimana scorsa con glia Beirut. Secondo fonti palestinesi, sono stati discussi "i meccanismi per coordinare le azioni di resistenza" per la "prossima fase" della guerra a Gaza e del "ruolo complementare di Ansar Allah (gli) accanto alle fazioni palestinesi, soprattutto in caso di offensiva israeliana su Rafah".