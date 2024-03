Incidente oggi a Serramazzoni Modena | morto un centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Ennesima tragedia della strada nel primo pomeriggio dia Stella di. A seguito di un terribile schianto tra una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata ilè stato sbalzato a terra con violenza, perdendo la vita. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare. La conducente della Fiat, una 67enne è stata invece trasportata in ospedale per accertamenti. La strada risulta ancora chiusa al traffico. Sul posto carabinieri e polizia locale per i dovuti accertamenti. L'si è verificato intorno alle 15.15 sulla Giardini, all'altezza di una curva. A perdere la vita un 50enne.