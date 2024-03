Incidente a Travedona Monate | auto esce di strada e finisce contro un muro | gravi una 21enne e un 22enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)(Varese), 16 marzo 2024 – Grave, all’alba di sabato mattina, a, in provincia di Varese. Stando a una prima ricostruzione, poco prima delle 5 di questa mattina, un’con a bordo due ragazzi sarebbe uscita die si sarebbe schiantataun, in via Trieste, all’incrocio con via Vittorio Veneto. La vettura avrebbe fatto tutto da sola, ma le cause e l’esatta dinamica sono ancora tutte da chiarire. Nell’impatto sono rimasti feriti un giovane di 22 anni e una ragazza di 21. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato la ragazza all’ospedale di Varese mentre il ragazzo a Monza, entrambi incondizioni. Sul posto anche l’elisoccorso da Como e i carabinieri di Angera.