Incidente a Solofra | auto si ribalta e prende fuoco Dentro una donna che riesce a sgusciare tra le lamiere

Auto si ribalta e prende fuoco sul raccordo autostradale di Avellino

Av-Sa: l’auto sbanda, si ribalta e prende fuoco, la 33enne alla guida riesce a salvarsi: I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 23’20 di ieri sera, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, nel territorio del comune di Solofra al Km.17,900 in direzione Salerno, per u ...corriereirpinia

