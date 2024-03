Incendio e paura alla trattoria Vecchia Roma di Sasso Marconi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Bologna, 16 marzo 2024 - E’ stato necessario l’intervento 5 squadre dei vigili del fuoco per domare unscoppiato oggi pomeriggio’, in via Olivetta a, in provincia di Bologna. Le fiamme hanno interessato la canna fumaria a servizio della cucina del locale. Nessuno è rimasto ferito, mentre è ancora in corso la stima dei danni. Non sono note le cause del rogo. I pompieri sono intervenuti da Bologna e dai distaccamenti Dante Zini e Bazzano. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri.