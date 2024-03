Incendio distrugge la villa di Cara Delevingne | “Ho il cuore a pezzi”

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Unha distrutto ladella modella e attrice britannicanel quartiere Studio City di Los Angeles. "Il mioè spezzato oggi… Non posso crederci. La vita può cambiare in un batter d'occhio. Perciò, tieni aciò che hai", ha scrittoin un post su Instagram condividendo un filmato della scena dell'intervento dei vigili del fuoco. "Grazie dal profondo del mioa tutti i vigili del fuoco e alle persone che si sono presentate per aiutare", ha aggiunto la star britannica. In un'altra storie anche la foto dei suoi due gattini, che presumibilmente pensava morti. "Sono vivi! Grazie ai vigili del fuoco", ha scritto la modella. La casa a due piani vicino al Fryman ...

Incendio in casa a Bologna, il riscaldamento non funzionava. La madre ha abbracciato i tre figli per proteggerli: Il corto circuito della stufetta poi il rogo di notte. Il fumo non ha lasciato scampo a Stefania, 31 anni, ai gemelli di 2 anni Mattia Stefano e Giulia Maria, e alla sorellina Giorgia Alejandra di 6.corrieredibologna.corriere

La famiglia sterminata dall’Incendio: Stefania che si faceva in quattro e la piccola Giorgia amica di tutti: “Come faremo a dirlo ai bambini”. Dentro la scuola materna Futura, al quartiere Barca, si sentono le urla dei bimbi che giocano. Per loro è un venerdì mattina come un altro, ma per le maestre e per l ...bologna.repubblica