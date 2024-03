(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Unha distrutto ladella modella e attrice britannicanel quartiere Studio City di Los Angeles. "Il mioè spezzato oggi… Non posso crederci. La vita può cambiare in un batter d'occhio. Perciò, tieni aciò che hai", ha scrittoin un post su Instagram condividendo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Si torna a parlare di Cara Delevingne e non per motivi professionali. La famosa attrice e modella ha infatti visto la propria casa andare a fuoco, come svelato da Tmz. Il tutto è avvenuto quest’oggi ... (dilei)

Incendio distrugge la villa di Cara Delevingne: "Ho il cuore a pezzi"

Un Incendio ha distrutto la villa della modella e attrice britannica Cara Delevingne nel quartiere Studio City di Los Angeles. "Il mio cuore è spezzato oggi... Non posso crederci. La vita può cambiare ...adnkronos

Cara Delevingne, Incendio distrugge la villa da 7 milioni di dollari a Los Angeles. La top model: «La vita puà cambiare in un attimo»: Un Incendio ha devastato la villa dell'attrice e modella Cara Delevingne nel quartiere Studio City di Los Angeles. I vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore per spegnere le ...ilmessaggero

Incendio in casa a Bologna, il riscaldamento non funzionava. La madre ha abbracciato i tre figli per proteggerli: Il corto circuito della stufetta poi il rogo di notte. Il fumo non ha lasciato scampo a Stefania, 31 anni, ai gemelli di 2 anni Mattia Stefano e Giulia Maria, e alla sorellina Giorgia Alejandra di 6.corrieredibologna.corriere