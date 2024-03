(Di sabato 16 marzo 2024) Stefania Alexandra Nistor ha cercato di aprire la finestra per far uscire il monossido di carbonio, ma è svenuta. Laera accesa perché ildi casa era

“ Bologna piange i 3 angeli e la mamma salita in cielo“: è questo lo striscione che dopo un quarto d’ora di gioco è stato esposto dai tifosi rossoblù nella curva sud dello stadio Carlo Castellani di ... (sportface)

Tre bambini piccoli e la loro madre sono morti in un incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento nella periferia di Bologna. I piccoli, due gemelli di 2 anni e uno di 6, ... (orizzontescuola)

La tragedia nella notte di ieri in Via Bertocchi a Bologna : la 31enne romena Stefania Alexandra Nistor è morta coi suoi tre figli a seguito di un Incendio partito da una stufetta elettrica che aveva ... (fanpage)

Incendio di Bologna nato da una stufa: il riscaldamento era rotto, la mamma ha lottato per salvare i tre figli

Stefania Alexandra Nistor ha cercato di aprire la finestra per far uscire il monossido di carbonio, ma è svenuta. La stufa era accesa perché il riscaldamento di casa non funzionava ...notizie.virgilio

Incendio Bologna, la madre ha provato a salvare i tre figli: il riscaldamento non funzionava, ha acceso la stufa e si è addormentata: A quanto si apprende da fonti investigative, nell’appartamento di Bologna faceva molto freddo perché il riscaldamento non funzionava. E così la donna sarebbe stata costretta ad accendere la stufetta ...ilriformista