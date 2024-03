Incendio di Bologna | la madre dei bambini ha cercato di salvarli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 16 marzo 2024) . Ecco cosa hanno accertato le forze dell’ordine Con il passare delle ore sono emersi nuovi dettagli sulla tragedia che ieri, 15 marzo, ha colpito la città di, interessata da unin una palazzina, in cui sono morti tree la loro. Le cause dell’sono ormai certe: esso è stato generato dal malfunzionamento di una stufetta elettrica. Quest’ultima utilizzata per ovviare al riscaldamento che in casa non era funzionante. “Nel condominio l’impianto di riscaldamento è centralizzato. Non sappiamo se non funzionasse in tutto lo stabile, ma sicuramente non funzionava in quell’appartamento”, ha dichiarato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di, Calogero Turturici, al Corriere della Sera. Ladei piccoli, secondo quanto ...