Incendio Bologna | morta madre e 3 bimbi Lo strazio del padre che non era in casa e le urla della nonna | «Ho perso tutto»

AGI - Sarebbe stato il fumo prodotto da un corto circuito di una stufetta elettrica ad aver ucciso questa notte, in un appartamento in via Bertocchi, periferia ovest di Bologna , una 32enne di ... (agi)

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sull'incendio in cui hanno perso la vita una donna di 32 anni e i suoi tre bambini nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento in via ... (tg24.sky)