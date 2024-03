Incendio Bologna | il riscaldamento non funzionava | così Stefania ha acceso la stufetta elettrica

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 16 marzo 2024) La tragedia nella notte di ieri in Via Bertocchi a: la 31enne romenaAlexandra Nistor è morta coi suoi tre figli a seguito di unpartito da unache aveva accesso per riscaldarsi, spiegano le autorità. Probabilmente si è anche resa conto che il monossido di carbonio stava uccidendo lei e i suoi bambini,ha cercato di proteggerli.