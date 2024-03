In Russia si vota nel primo anniversario dell’incriminazione di Putin all’Aja

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Domenica 17 marzo 2024 sarà l’ultimo giorno delle elezioni (farsa) presidenziali russe, in cui Vladimirotterrà certamente il plebiscito richiesto per legittimare la guerra d’aggressione all’Ucraina. E lo otterrà come da oltre vent’anni ottiene ciò che vuole: dall’uccisione di Anna Politkovskaja a quella di Alexei Navalny, la legittimazione della violenza attraverso la violenza. Tutti gli occhi e gli orologi di quanti vogliono capire e sostenere la battaglia antiiana — e quindi non dei cosiddetti pacifisti per cui l’ordine del Cremlino è preferibile al disordine della resistenza russa e ucraina, e sostengono “sempre meglio sottoche sotto terra” — saranno puntati a mezzogiorno di domenica, come ha chiesto, tra gli altri, Yulia Navalnaya. Sarà l’occasione per verificare se l’appello degli oppositori dentro e fuori la ...