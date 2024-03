 In Lombardia Forza Italia è tornata a dare le carte e la Lega?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Barra a dritta. Fino a poco tempo fa sembrava scontata una partita tutta interna alla maggioranza, Meloni contro Salvini, compresi sgambetti e falli dallino rosso. Copione pronto anche in. Poi è arrivato il voto in Abruzzo, conpiù in salute del previsto (a detta degli analisti nazionali) che doppia dila, senza contare la panchina lunga messa in campo – quassù al Nord – con Letizia Moratti e Gabriele Albertini pronti alla doppia candidatura per le europee. In un amen si è scomposto e ricomposto il quadro, con pennellate fosche sullo sfondo di sondaggi impietosi per Salvini, e per qualche leghista la tentazione di seguire l’esempio di Flavio Tosi (passato da tempo in) si fa concreta; anche perché la ...