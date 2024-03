In fiamme la villa di Cara Delevigne | la disperazione dell’attrice sui social per i suoi gatti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 16 marzo 2024) Un improvviso incendio, divampato velocemente, ha spazzato via lae modellaDelevnigne nel quartiere Studio City di Los Angeles. Un rogo talmente grande che i vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per riuscire a domare le: stando a quanto riportato dalle testate americane, ci sarebbero anche due persone ferite. L’artista, invece, in quel momento non si trovava in casa: è a Londra, impegnata nel musical Cabaret. Attraverso i, è stata proprio l’attrice a dare notizia di quanto accaduto, esprimendo il proprio spavento e la forte preoccupazione. “Il mio cuore è spezzato oggi. Non riesce a credere che la vita possa cambiare in un batter d’occhio. Abbiate a cuore ciò che avete”. Insieme al messaggio, la star ha pubblicato una foto dei...