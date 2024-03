In esposizione i dipinti di Salvatore Sportelli Fu docente in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Ha aperto i battenti, ieri alle 18, la mostra “, un ritorno a Lodi“. Sarà aperta, con ingresso gratuito, fino al 29 aprile, nella sede della Provincia di Lodi, in via Fanfulla. L’celebra l’eclettico talento di, artista nato nel 1921 a Mesagne (Brindisi) e poi scomparso nel 1990, ed esplora l’evoluzione della sua pittura attraverso i decenni del ‘900. L’evento vedrà esposti 53 dei suoi quadri più rappresentativi. Significativo è il legame dicon ladi Lodi, dove giunse nel 1960 per condividere la sua passione ed esperienza insegnando educazione artistica alle scuole medie. All’inaugurazione di ieri erano presenti i figli Giancarlo (che ha annunciato la donazione di un dipinto del padre alla Provincia), ...