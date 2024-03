In casa delle Rondinelle Brescia | scoglio Catanzaro sulla via dei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Messa da parte la rabbia per l’immeritata sconfitta patita a Parma, iloggi ospiterà ilcon un obiettivo molto importante. In effetti le, dopo avere messo in mostra il loro volto migliore indella capolista, con un avversario di valore come i calabresi possono cercare il risultato in grado di consolidare la presenza in zonae le ambizioni della formazione di mister Maran. "Dovremo essere molto bravi e avere lo spiritoultime prestazioni – è la presentazione del tecnico biancazzurro – cercando di limitare gli errori. Loro hanno superato un calo e sono una squadra di qualità. In ogni caso dobbiamo guardare soprattutto a noi. Ci siamo meritati la possibilità di giocare una partita così. Abbiamo svoltato in una strada che era in salita ed ...