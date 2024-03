(Di sabato 16 marzo 2024) Elisa Sancheslasciare ilperun'di: l'attrice brasiliana, con quasi 2.000.000 di follower su Instagram, ha dichiarato di voler lasciare il suo attuale lavoro per coronare il suo

La straordinaria storia di Lélia Deluiz Wanick e Sebastião Salgado “Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese”, con queste parole John ... (sbircialanotizia)

È stata Uccisa dal marito e poi sepolta in giardino , Antonella De Rosa, italo-brasiliana, nata e cresciuta a Foggia. L'orrore è avvenuto in Brasile , ad Araquari, dove la donna si... (quotidianodipuglia)

Le Domeniche bestiali sono un mondo fatto di gestualità: mazzate, minacce, gestacci, insulti dai contorni ben definiti, a scanso di equivoci. Ma l’equivoco, come abbiamo avuto modo di notare in ... (ilfattoquotidiano)

In Brasile una stella del porno vuole diventare arbitra di calcio: ”È il mio sogno da sempre”

Elisa Sanches vuole lasciare il porno per diventare un’arbitra di calcio: l’attrice brasiliana, con quasi 2.000.000 di follower su Instagram, ha dichiarato di voler lasciare il suo attuale lavoro per ...fanpage

Imparare a fare business nella giungla: in India il primo corso per le persone indigene: Sostenuta dal Premio Nobel per la Pace Al Gore, l’accademia internazionale che aiuta gli eco-imprenditori a creare progetti di lavoro competitivi anche nel mercato occidentale avvia la prima settimana ...corriere

Aumentano i controlli sulla Dengue in porti e aeroporti ma non solo: le novità nella circolare del Ministero: L'intervista all’entomologo Claudio Venturelli sulla nuova circolare del Ministero della Salute relative ai controlli per limitare la Dengue ...notizie.virgilio