Imprese | in Italia rischio default al 6 | 13% | i settori più colpiti

(Di sabato 16 marzo 2024) Si prevede che ildi credito per un campione di oltre 14milanon finanziari, in uno scenario di base, migliori leggermente nei prossimi 12 mesi al 6,13% dal 6,22%. Il ciclo economico sarebbe, infatti, sostenuto dal calo dell’inflazione e dal miglioramento delle condizioni finanziarie nella seconda parte dell’anno. Tuttavia, il leggero miglioramento del contesto economico non sarebbe sufficiente a ridurre significativamente la probabilità aggregata dipoiché ildi credito per le società non finanziariene rimane molto vicino ai livelli più alti mai registrati. Inoltre, si prevede che i rating creditizi all’estremità più bassa dello spettro della qualità creditizia aumenteranno leggermente poiché queste società rimangono significativamente più vulnerabili a un ...